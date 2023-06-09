Dev firmada ücret isyanı

Ürünlerine peş peşe zam yapan dünyanın en büyük teknoloji kuruluşu Apple’da en pahalı telefonun fiyatı 76 bin 499 TL’ye yükseldi. Apple Türkiye çalışanları şirketin “düşük ücret” ve “yoğun mesai” politikası izlediğini iddia etti.

Dev firmada ücret isyanı

BirGün’den Umut Serdaroğlu'nun haberine göre, dünyanın en büyük teknoloji kuruluşu Apple, ürünlerine zam üstüne zam yaparken, şirketin Türkiye çalışanları “düşük ücret” ve “yoğun mesai” politikası izlediğini iddia ederek isyan etti.

Apple çalışanı iddiayı şu sözlerle anlattı: “Normalde 6 ayda 1 zam yapıyorlar ancak kasım ayından bu yana bize zam yapılmadı. Türkiye’nin mevcut ekonomisinden dolayı 3 ayda 1 zam ihtimalini de değerlendireceklerini söylemişlerdi ama ondan da ses yok. Birçok arkadaşımızın aldığı net maaş 13 bin TL civarı. Özellikle bekâr arkadaşlarımız kiralarını ödeyemediği için ya aile evine dönmeye başladı ya da ortak eve çıkma yöntemine başvuruyor" dedi.

Aynı kişi "Hepimiz zor durumdayız. En son yöneticilerle yapılan toplantıda bir arkadaşımız icra belgesiyle yaşadığı sorunları anlattı, ama ondan da ses çıkmadı. Çalışma saatlerinin 9 saat olduğunu ve buna rağmen çok az kişiyle çalıştıklarını aktaran çalışan, "İşe alımları durdurdukları için kimse işe giremiyor. İşten çıkanlar da olunca yükümüz daha da ağırlaşıyor” diye konuştu.

Devlet tarafından verilen emeklilik hakkının da engellendiğini öne süren çalışan, “Bize ‘istifa edebilirsiniz ama sizi geri alamayız’ dediler” diye konuştu.

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