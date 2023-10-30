Dev mağara çöktü 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa’da mağara tavanından düşen dev kaya parçası, büyükbaş hayvanların üzerine düştü. Olayda kaya altında kalan 6 inekten 5’i telef oldu.

Dev mağara çöktü 5 büyükbaş hayvan telef oldu

İHA'nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanların yetiştirildiği mağara, iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremler ve selden etkilenerek hasar almıştı.

Hasara rağmen hayvanların yetiştirildiği mağaranın tavanından dev kaya parçası düştü. Kayanın üzerine düştüğü 6 inekten 5’i telef oldu. Mağara sahibi, yeni bir çökme riskine karşı hayvanlarını dışarı çıkardı. Telef olan hayvanlar ise kepçe yardımı ile mağara dışına çıkarıldı.

Mağara sahibi Müslüm Arslan, 6 büyükbaş hayvanın kaya altında kaldığını belirterek, 500 bin TL civarında bir zararının olduğunu söyledi. Mağarada dev kayayı iş makinesi ile kaldırma çalışmaları sürüyor.

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