Dev otomotiv firması fiyatları indirdi. Türkiye'de peynir ekmek gibi satıyor

Haber: Ercan KARACA/YENİÇAĞ

Otomotivde indirim rüzgarı son sürat devam eduiyor. Otomotiv'de markaların indirim kampanyaları tam gaz devam ediyor. Nissan’ın C-SUV segmentinin ikonik Qashqai modeline Eşsiz Nissan Günlerinde sahip olmak artık daha kolay.

Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonu test sürüş günlerine özel, 125.000 TL ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkânı bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai’nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125.000 TL fiyat desteği ya da 75.000 TL destek ve 125.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleri sunuyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında bireysel müşteriler için 125.000 TL fiyat desteği ya da 75.000 TL destek ve 125.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleri bir arada sunuluyor.

Ticari müşterileri de unutmayan tüm Hafif Hibrit tüm versiyonlarda ve e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında ticari müşteriler için 75.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL 15 ay yüzde 1,99 faiz oranında taksitli ticari kredi alternatifi, e-POWER Skypack ve Platinum Premium donanıma sahip versiyonlarda ise 50.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL 15 ay yüzde 1,99 faizli taksitli ticari kredi imkânı sağlıyor.

125 BİN TL İNDİRİM DESTEĞİ

2023 yılında otomotiv gazetecileri tarafından Türkiye’de yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, “Eşsiz Nissan Günleri” kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 125.000 TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor.

Yılın otomobili yeni X-Trail, 125.000 TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50.000 TL fiyat desteği ile 450.000 TL 15 ay %1,99 faiz taksitli ticari kredi imkanını bir arada sunuyor.

Nissan Juke’ta ister 100.000 TL fiyat desteği veya 12 ay yüzde 0 faiz imkanı B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke, 100.000 TL fiyat desteği veya 50.000 TL fiyat desteği ve 125.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı ile test sürüş günlerindeki yerini alırken, aynı zamanda 50.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL, 15 ay yüzde 1,99 oranlı ticari kredi alternatifi de sunuyor. Nissan Juke mühendislere özel 30.000 TL nakit alım desteği ile de fark yaratıyor.

Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere de perakende kampanyasına ek olarak %1,5 indirim uygulanıyor.

Nissan Türkiye, otomobil sahibi olmak isteyen herkesi düzenlediği test sürüş günlerine bekliyor. 21-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek “Eşsiz Nissan Günleri” etkinliklerinde Nissan sahibi olmak isteyenler ve aileleri için birbirinden farklı atölyeler ve aktiviteler yer alacak. 24 Ekim Salı ve 26 Ekim Perşembe günleri ise tüm Türkiye’deki Nissan showroom ve servisleri gece 22:00’ye kadar açık olacak.