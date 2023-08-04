Dev projelerde imzası bulunan Türk gayrimenkul şirketi iflas etti. Kimse bunu beklemiyordu

Her geçen gün büyük şirketlerin iflas haberleri gelirken; İş Bankası, alacaklı olduğu gayrimenkul devi Çağla Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye iflas davası açtı.

Dev projelerde imzası bulunan Türk gayrimenkul şirketi iflas etti. Kimse bunu beklemiyordu

Büyük projelere imza atan bir şirket için daha iflas kararı verilebileceği açıklandı.

İş Bankası, alacaklı olduğu gayrimenkul devi Çağla Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye iflas davası açtı ve bu gelişme sektörde bomba etkisi oluşturdu. Şirketin projeleri arasında dev AVM'ler yer alıyor. Popüler AVM'lerin arkasındaki Çağla Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye açılan iflas davası büyük ses getirdi.

Halk TV'nin haberine göre, İş Bankası, alacaklı olduğu Çağla Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye karşı harekete geçti ve şirkete karşı iflas istemiyle dava açtı.

Davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi'nde 8 Kasım'da görülecek.

Bankanın harekete geçmesiyle iflas davası ile karşı karşıya olan Çağla Grup, bir dizi büyük gayrimenkul projesinde imzası olan bir şirket.

Yurtiçi ve yurtdışında onlarca projede yer alan şirket, Family Mall AVM, Starcity Outlet, SAF Akasya AVM ile Eroğlu Holding'e ait Skyland İstanbul Projesi ve Marmara Anatolium Projesi gibi bir dizi büyük projede yer aldı.

Şirketin temeli ise bundan 30 yıl kadar önce atılmıştı.

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