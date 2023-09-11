Dev sektör kepenk indirecek 100 bin kişi işsiz kalacak. Fabrikalar yarım kapasite çalışıyor son 2 ay

Ekonomik kriz çorap sektörünü de vurdu. Bu yılın ilk 7 ayında ihracat miktarında yüzde 43’lük kayıp yaşayan sektörün ihracat değer kaybı ise yüzde 8. Üretici firmalar, 2 ay daha iş çıkmazsa kepenk indirecek. 100 kişinin çoğunluğu işsiz kalacak.

Dev sektör kepenk indirecek 100 bin kişi işsiz kalacak. Fabrikalar yarım kapasite çalışıyor son 2 ay

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 100 bin kişinin istihdam edildiği sanayide, yüzde 15'lere varan istihdam yaşanıyor. Son çeyrek siparişlerini dolduramayan ve ekonomik göstergelerde önünü göremeyen üretici, 2 ay daha iş çıkmazsa kapanma sinyalleri veriyor.

Sektörün üst örgütü Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı Ender Doğan, kapasite kullanımlarının ilk kez bu kadar düştüğüne dikkati çekerek, “Bu yıl ihracatta 1 milyar doları yakalarsak şanslı hissedeceğiz” dedi.

"KAPASİTE ÇOK DÜŞTÜ"

Doğan, şunları söyledi:

“Hedeflerimizin çok gerisindeyiz. Bu veriler ışığında yıl sonu hedefini tutturmak çok zor. Miktardaki yüzde 43’lük kayıp ‘çok yüksek oran’. İhracatımızın yüzde 80’ini Avrupa’ya yapıyoruz. Avrupa, ucuz malların alımını Uzakdoğu’ya kaydırdı. Biz pahalı ürünleri yaparak değer bazında düşüşü daha az hissettik. Değerdeki kaybımız yüzde 8 oldu.”

İhracat miktarındaki düşüşün fabrikalarda üretim azlığını da beraberinde getirdiğini ifade eden Doğan, “Kapasite kullanım oranları yüzde 60-65’lere düştü. Bu yıla kadar kapasitede hiçbir zaman yüzde 90’ın altına düşmedik. Çorap 24 saat çalışan, yoğun üretim yapan bir sektör. Şimdi ise hemen her fabrika yarım kapasite çalışıyor" dedi.

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