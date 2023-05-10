Dev şirket iflasını istedi. Binlerce kişi mağdur olacak

Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd. ve Bittrex Malta Ltd gibi şirketleri bünyesinde bulunduran kripto platformu Bittrex iflas başvurusunda bulundu. Bittrex'in 100.000’den fazla alacaklıya sahip olduğuna inanıyor.

Dev şirket iflasını istedi. Binlerce kişi mağdur olacak

Yeniakit'in haberine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile karşı karşıya gelen kripto platformu Bittrex, iflas başvurusunda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile karşı karşıya gelen kripto platformu Bittrex cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Bittrex, Delaware’da Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.

Kripto platformu Bittrex, Delaware’da Bölüm 11 iflas başvurusu yaptı. Başvuru dosyalamasına göre her biri 1 milyar doları bulan varlık ve yükümlülükleri bulunan Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd. ve Bittrex Malta Ltd. de iflas etti.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bittrex’e geçtiğimiz ay federal mahkemede dava açarak 2007’den 2022 yılına kadar düzenleyicinin kurallarını çiğnediğini iddia etmişti.

SEC bununla birlikte şirketin bu kural ihlaliyle en az 1.3 milyar dolarlık gelir elde ettiğini de belirtti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bittrex’in zaman zaman bir komisyonculuk, borsa ve takas kurumu olarak hareket ettiğini ancak bu faaliyetleri göstermesi için SEC’e kayıt olmadığını dile getirdi.

Konu hakkında şimdilik SEC ve Bittrex cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

Son olarak, bir iflas takipçisi olan Chapter 11 Dockets’ten Randall Reese tarafından paylaşılan bir mahkeme dosyasına göre, Bittrex, 500 milyon ila 1 milyar dolar aralığında tahmini yükümlülük ve varlıklara sahip 100.000’den fazla alacaklıya sahip olduğuna inanıyor.

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