Dev şirketten çalışanlara çocuk sahibi olmaları şartıyla büyük ödül. Evlilikler azalıyor, nüfus daralıyor

Dünyanın en büyük online seyahat acente olan bir şirket 32 bin çalışanının çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için 1 milyar yuan (138 milyon $) değerinde bir paket sundu.

Dev şirketten çalışanlara çocuk sahibi olmaları şartıyla büyük ödül. Evlilikler azalıyor, nüfus daralıyor

Çinli online seyahat şirketi Trip.com şirkette en az üç yıldır çalışanların çocuk sahibi olmasına teşvik edilmesi için ilk doğum gününden beş yaşına gelene kadar her yıl 10.000 yuan (1.376 $) yıllık ikramiye verileceğini duyurdu.

Trip.com Yönetim Kurulu Başkanı James Liang Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu yeni çocuk bakım yardımının uygulamaya konulmasıyla, çalışanlarımızı mesleki hedeflerinden ve başarılarından ödün vermeden ailelerini kurmaya veya büyütmeye teşvik edecek mali destek sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Bu duyuru ülkenin demografik bir krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

CHİP.com'da yer alan bilgilere göre; Çin'in nüfusu 2022'de 60 yıldan uzun bir süredir ilk kez küçüldü ve 1.000 kişi başına sadece 6,77 doğumla 1949'da Komünist Çin'in kuruluşundan bu yana en düşük doğum oranı gerçekleşti. Birleşmiş Milletler'e göre ülke şu anda Hindistan'ın gerisine düşerek dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi konumunda.

ÇİN'DE TEK ÇOCUK POLİTİKASI KALDIRILDI

Pekin, onlarca yıldır sürdürdüğü "tek çocuk" politikasını 2015 yılında rafa kaldırarak başlangıçta evli çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin vermişti. Ancak 2016'da kısa bir yükselişin ardından ulusal doğum oranı düşmeye devam etti.

EVLİLİKLER AZALIYOR

Düşen doğum oranı Pekin için tek endişe değil. Çin'de de daha az insan evleniyor. 2022'de yaklaşık 6,83 milyon çift evlenmiş. Bu oran bir yıl önceye göre yüzde 10 daha az 1986'dan bu yana kaydedilen en düşük sayı.

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