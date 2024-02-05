Dev sosyal medya şirketinde yüzlerce kişi işten çıkarılacak. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı var

Kaynak: AA
Dev sosyal medya şirketinde yüzlerce kişi işten çıkarılacak. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı var
ABD'li sosyal medya şirketi Snap, küresel iş gücünü yüzde 10 oranında azaltmaya gideceğini duyurdu.

Snap'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildirimde, şirketi yüksek öncelikleri çerçevesinde en iyi şekilde konumlandırmak ve zaman içerisinde büyümeyi desteklemek amacıyla ekibin yeniden yapılandırılması kararı alındığı belirtildi.

Bu bağlamda şirketin küresel tam zamanlı çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılacağı ifade edildi.

thumbs-b-c-9245ec2c94931a42cefa08e862c813e6.jpg

Bildirimde, kıdem tazminatı ve buna bağlı giderlerden dolayı 55-75 milyon dolar arasında bir maliyet oluşacağı, bunun 45-55 milyon dolarının nakit olması beklendiği, maliyetlerin büyük kısmının ise yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Bildirimde, her ülkedeki potansiyel işten çıkarmaların yerel yasa ve gerekliliklere göre ilerleyeceği, dolayısıyla bazı ülkelerde sürecin 2024'ün ikinci çeyreğine veya daha sonraya sarkabileceği, olası masrafların birtakım varsayıma tabi olduğu ve tahmin edilenden farklı tahakkuk edebileceği vurgulandı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, işten çıkarmaların şirketin 500'den fazla çalışanını etkileyeceği söylendi.

Ağustos 2022'de çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını açıklayan Snap, o tarihten bu yana çok sayıda işten çıkarma gerçekleştirdi.

Şirket en son, geçen yıl kasım ayında işten çıkarma gerçekleştirmişti.

Son Haberler
Macaristan'daki "İsveç oturumu" iktidarın protestosu nedeniyle yapılamadı Dünya
Macaristan'daki "İsveç oturumu" iktidarın protestosu nedeniyle yapılamadı
Fenerbahçeli Cansu Çetin: Hiç bu kadar sevilmedim Spor
Fenerbahçeli Cansu Çetin: Hiç bu kadar sevilmedim
Mücadeleye erken başlayan Murat Kurum belediye seçimlerini kazanmadan, canlı yayında belediyecilik yemini etti Video
Mücadeleye erken başlayan Murat Kurum belediye seçimlerini kazanmadan, canlı yayında belediyecilik yemini etti
Valencia Adana Demirspor'da. Yıldız futbolcu 1.5 yıllık imza attı Spor
Valencia Adana Demirspor'da. Yıldız futbolcu 1.5 yıllık imza attı
Kahramanmaraş'taki hastanelerde deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Video
Kahramanmaraş'taki hastanelerde deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
15 Temmuz Gazileri'nden, AKP Genel Merkezi önünde eylem: 'Dünkü kahramanlar' bugün 'hain' mi? Video
15 Temmuz Gazileri'nden, AKP Genel Merkezi önünde eylem: 'Dünkü kahramanlar' bugün 'hain' mi?
Mardin'de trafikte hakimin aracının önünü kesen şüpheliler kamerada Video
Mardin'de trafikte hakimin aracının önünü kesen şüpheliler kamerada