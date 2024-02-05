Dev sosyal medya şirketinde yüzlerce kişi işten çıkarılacak. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı var

Snap'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildirimde, şirketi yüksek öncelikleri çerçevesinde en iyi şekilde konumlandırmak ve zaman içerisinde büyümeyi desteklemek amacıyla ekibin yeniden yapılandırılması kararı alındığı belirtildi.

Bu bağlamda şirketin küresel tam zamanlı çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 oranında azaltılacağı ifade edildi.

Bildirimde, kıdem tazminatı ve buna bağlı giderlerden dolayı 55-75 milyon dolar arasında bir maliyet oluşacağı, bunun 45-55 milyon dolarının nakit olması beklendiği, maliyetlerin büyük kısmının ise yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Bildirimde, her ülkedeki potansiyel işten çıkarmaların yerel yasa ve gerekliliklere göre ilerleyeceği, dolayısıyla bazı ülkelerde sürecin 2024'ün ikinci çeyreğine veya daha sonraya sarkabileceği, olası masrafların birtakım varsayıma tabi olduğu ve tahmin edilenden farklı tahakkuk edebileceği vurgulandı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, işten çıkarmaların şirketin 500'den fazla çalışanını etkileyeceği söylendi.

Ağustos 2022'de çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını açıklayan Snap, o tarihten bu yana çok sayıda işten çıkarma gerçekleştirdi.

Şirket en son, geçen yıl kasım ayında işten çıkarma gerçekleştirmişti.