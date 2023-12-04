Dev yanardağ patladı. Göz gözü görmez oldu

Endonezya'nın batı Sumatra adasında bulunan Marapi Dağı Pazar günü kül püskürtmeye başladı. Yanardağın aktifleşmesiyle birlikte tırmanışta olan dağcılar mahsur kalırken, aralarında yaralananların da olduğu bildirildi. Birçok köye volkanik kül yayıldı.

Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi yetkilisi Ahmad Rifandi, patlamanın ardından iki tırmanma rotasının kapatıldığını ve Marapi yamaçlarında yaşayan sakinlere potansiyel lav nedeniyle kraterin ağzından 3 kilometre uzakta kalmaları tavsiye edildiğini söyledi.

Yaklaşık 75 dağcı Cumartesi günü yaklaşık 2.900 metrelik dağa tırmanmaya başladı ve mahsur kaldı. Batı Sumatra eyaletinin başkenti Padang'daki yerel Arama ve Kurtarma Teşkilatından bir yetkili olan Hari Agustian, aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu yaklaşık 168 personelin görevlendirildiğini ve yaklaşık 26 dağcının hâlâ kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Patlama, gökyüzüne 3.000 metreden yükseğe kül bulutları gönderirken bu bulutların kilometrelerce uzağa yayıldığı belirtildi.