DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti

Gazeteci Fatih Atik, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevinden arıldığını duyurdu.

Yaklaşık 8 ay önce bu göreve getirilen Atik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım. Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi” dedi.

Açıklamasında Babacan ve partililere teşekkür eden Atik, “Şimdi kaldığımız yerden devam. Yeni mecralarda buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

FATİH ATİK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Fatih Atik, sırasıyla İhlas Haber Ajansı, Sabah gazetesi ve CNN TÜRK’te çalışmıştı. Turkuvaz Medya Grubu’nda ve A Haber'de haber koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Atik, son olarak Ankara Masası isimli internet sitesinde program yapıyordu.