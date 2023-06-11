Devalüasyon olursa ne olur? Devalüasyon ne demektir?

Türkiye’de seçimlerin ardından en konuşulan konu ekonomi ve dövizin yükselişi olurken devalüasyon da en çok aratılan terimlerden oldu. Peki, devalüasyon olursa ne olur? Devalüasyon ne demektir?

Devalüasyon olursa ne olur? Devalüasyon ne demektir?

Türkiye’de devalüasyon mu yaşanacak tartışmaları sokaktaki vatandaşın öncelikli gündemleri arasında. Peki, devalüasyon olursa ne olur? Devalüasyon ne demektir?

DEVALÜASYON NEDİR?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir.

Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.

DEVALÜASYON OLURSA NE OLUR?

Devalüasyon, ilgili paraya sabit ülkenin hükümeti veya merkez bankası tarafından kullanılan bir araçtır. Devalüasyon yapmanın en temel sebeplerinden bir tanesi ülkenin ticaret açığını dengelemek için parasının değerini düşürmesidir.

Devalüasyon, para biriminin değerinin düşürülmesi ile ihracatın daha ucuza gelmesi ve küresel ticaret rekabetinde daha avantajlı hale gelmesini sağlamaktır. Bununla beraber, ithalat daha pahalı hale gelir ve yerli hane halkının ithal ürünlere olan talebinin azalması beklenirken, yurt içi üreticinin ürünlerine olan talebin artmasını sağlar.

Devalüasyon her ne kadar olumlu bir para politikası aracı gibi görünse de, negatif etkileri de bulunmaktadır. İthalatı daha pahalı hale getirmek yurtiçindeki üretimi daha az efektif hale getirebilir ya da ihracatın daha ucuz hale gelmesi talebi çok ciddi artırarak enflasyona sebep olabilir.

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