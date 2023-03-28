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İstanbul'da yağış nedeniyle çökme meydana geldi

Beylikdüzü'nde inşaat yapım sırasında zarar gören bahçe duvarı dün gece etkili olan yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Bina sakinleri, yeni yapılan binanın müteahhidini suçladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:40
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Devam eden yağış nedeniyle İstanbulda bahçe duvarı çöktü

İstanbul'da yağış nedeniyle çökme meydana geldi
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(DHA) Olay, gece saatlerinde Yakuplu Mahallesi 120. sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir binanın inşaatı sırasında bahçe duvarı zarar gördü.

Binanın yapımı sırasında şikayetçi olan ve müteahhide de durumu anlatan bina sakinleri bir çözüm bulamadı. 

Dün gece etkili olan yağmurun ardından ise bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Binalarının bahçe duvarı yıkılan apartman sakini, “Bu bina yapıldığında zaten bizim bahçe duvarımıza zarar vermişti. Biz söyledik, şikayetçi de olduk ama bir şey olmadı. Gece de sesle uyandık duvar bahçeye çökmüş" dedi. 

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