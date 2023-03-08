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Büyük bir gürültüyle bir anda çöktü: İstanbul’da korku dolu anlar

İstanbul'da akşam saatlerinde 7 katlı apartmanın kömürlük kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Ekipler çökmenin ardından binayı boşalttı. Tahliye edilen binanın, yapımının ardından 1985'te imar affıyla iskan aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 05:50
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İstanbul’da korku dolu anlar: Büyük bir gürültüyle bir anda çöktü

Büyük bir gürültüyle bir anda çöktü: İstanbul’da korku dolu anlar
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İstanbul'da Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'taki 45 yıllık binaya sonradan eklendiği öğrenilen ve kaldırımın altında kalan kömürlük büyük bir gürültüyle çöktü. 7 katlı bir binanın sakinleri, çökme nedeniyle tahliye edildi.

İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, binanın diğer sakinlerini tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, incelemelerinin ardından gazetecilere, 1978'de inşa edilen binada 14 daire ve 2 dükkan bulunduğunu söyledi.

İMAR AFFIYLA İSKAN ALMIŞ

Binanın önünde kaldırım altına daha sonra bir ekleme yapıldığının belirlendiğini aktaran Bahadır, ''Çökme, ekleme yapılan yerde olmuş. Arkadaşlarımız inceledi. Binayı tahliye ettik. Karot testi yapılıp en kısa zamanda binanın yıkılması lazım. Yan bina bitişik olduğu için ona da bakıyor arkadaşlarımız. Tabii ki bu deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz.'' diye konuştu.

Öte yandan tahliye edilen binanın, yapımının ardından 1985'te imar affıyla iskan aldığı öğrenildi.

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