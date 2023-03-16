Ulaştırma Bakanı'nın öve öve bitiremediği yolu sel yuttu. İşte Hilvan köprüsünün çökme anı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya’da sel meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle çadır kentleri su bastı.

Adıyaman’da 2 Şanlıurfa’da 12 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa’da eğitime bir gün ara verildi.

SEL YOLU YUTTU

Şanlıurfa‘da yaşanan sel sonrası Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü noktasında sel suları karayolunu yuttu. O anlar bir yurttaşın kamerasına yansıdı.

Sel sularının karayolunu yuttuğu görüntüler sonrasında, “Övünülen yolların son hali” yorumu yapıldı.

ULAŞTIRMA BAKANI YOLLARI ÖVDÜ

Ulaştırma Bakanlığı’nın överek anlattığı yollardan biri olan Hilvan Bozova yolu sel felaketinde çöktü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamada depremde ulaşımın aksamadığını savunarak "Yunanistan büyüklüğündeki coğrafyayı etkileyen bir depremde sadece bir kaç yolumuz etkilendi. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk. Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk" dedi.

SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

ŞANLIURFA’DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” denildi.