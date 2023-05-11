Devamlı bulunduğu söylenen doğal gazlar, petroller nerede?

2003 yılından bu yana siyasi irade hemen hemen her seçim öncesinde, zora düştüklerinde, ekonomi kötü gittiğinde ülkemizin bir yerinde doğal gaz veya petrol buldukları müjdesini veriyor.

***

Şimdi 21 yıldır petrol veya doğal gaz bulunduğuna dair besleme medyada çıkan haberler ve ilgili bakanlar, ilgili siyasetçiler ve ilgili makamlar tarafından yapılan açıklamaların sadece bir kısmına bakalım;

"Türkiye'ye 40 yıl yetecek kadar petrol bulduk."

"Akçakoca açıklarında doğal gaz bulduk."

"Akçakoca açıklarında çıkartılan doğal gaz konutlarda tüketilen doğal gazın onda birini karşılayacak."

"Karadeniz açıklarında sürdürdüğümüz doğal gaz arama çalışmaları sırasında 1600 metre derinlikte yeni rezerv bulduk."

"Hakkâri civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştık."

"Trakya'da ve Suriye sınırında petrol bulduk."

"Adıyaman ve Hakkâri'de kalitesi çok yüksek petrol bulduk."

"Karasularımızda büyük rezerve ulaştık. Türkiye'nin petrol ihtiyacını çok uzun yıllar karşılayacak büyüklükte."

"Padişah Abdülhamid'in petrol haritasını bulduk."

"Niğde'nin Badak bölgesinde tuz ararken petrol bulduk."

"42,6 milyon ton petrol rezervine ulaştık."

"Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulduk."

"Petrol aramada tüm zamanların rekorunu kırdık."

"26 yeni petrol sahası keşfettik."

"60 milyon varil petrol rezervini ülkemize kazandırdık."

"Diyarbakır'da petrol bulduk."

"Hayırlı olsun, Kırklareli'de petrol bulduk."

Vs.vs.

***

Ne hikmetse bu doğal gaz ve petrol bulmalar genellikle seçimler öncesine rastlıyor.

Elbette ülkemizde doğal gaz veya petrol bulunması hepimizi sevindirir.

Ancak uyuşturucu bağımlıları gibi kısa süreli de olsa sahte mutluluk yaşayan bir milletiz.

***

Yıl 2019.

Besleme kanalın birisinin ekranlarında, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğal gaz bulunduğu iddia edilen yerden canlı yayınlanan haberde, haberi yapan kişinin elindeki mikrofona söylediklerine bir bakalım;

"Tekirdağ'dan doğal gaz müjdesi.

Tekirdağ'da yüksek basınçlı zengin doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede binlerce denilebilecek seviyede kuyulardan bahsetmek mümkün. Kapaklı ilçesinde bulunan doğal gaz rezervinin 20 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Bunun da yaklaşık 3 buçuk milyar varil petrole eş değer olduğu belirtiliyor."

Düşünebiliyor musunuz, 20 trilyon metreküpten bahsediyor.

Sahi şimdi nerede bu devasa miktardaki doğal gaz?

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21 Ağustos 2021.

Zonguldak açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğu yetkililerce naklen yayınla açıklanarak şöyle denilmişti;

"Tarihî bir müjde. Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz rezervi bulundu!"

İfadelere göre doğal gaz 2100 m. derinlikte bulunmuştu.

Bulunan bu doğal gazın 2023 yılında milletimizin kullanımına sunulacağı, ülkemizin 5 yıllık ihtiyacını karşılayacağı ifade edilmişti.

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Yıllık doğal gaz tüketimimiz 50-60 milyar metreküp civarında.

Bulunduğu ifade edilen ve yukarıda sadece bir kısmını sıraladığımız bu petrol ve doğal gazlarla yurt dışına bağımlı kalmamamız gerekiyordu.

Ama hakikat hiç de öyle değil.

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Şu anda ülkemizde yıllık üretilen doğal gaz, tüketimimizin %6'sı bile değil.

Sahi bulunduğu ifade edilen bu petrol ve doğal gazları;

"İnek mi içip bitirdi?"

***

Bulunan bu kadar çok petrol ve doğal gaz varsa neden akaryakıt ve doğal gaz fiyatları çok yüksek?

Neden faturalara indirim olarak yansımadı?

Buyursun bu sorularıma yetkili birisi cevap versin.

Bazıları şimdi diyecek; "Bir yıl boyunca faturaların 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek."

Peki o zaman, seçim yatırımı olarak bu imkanı sunanların aklı seçim öncesine kadar neredeydi?

Nisan 2023'ün sonları itibarıyla "Swap" borçları çıkarıldığında Merkez Bankası'nın net rezervi "eksi" (-) 49,5 milyar dolar ve hazine de tamtakırken "sırf seçilme uğruna" bu kadar bonkör davranmak!!!

Ücretsiz doğal gazın hazineye maliyeti 44.2 milyar TL. olacaktır. Tabii ki bu da vergilere, fiyatlara yansıtılacaktır.

***

Şimdi gelelim 02 Mayıs 2023 tarihine.

14 Mayıs 2023 seçimi öncesi.

"Acaba her seçim öncesinde ata ata cephaneyi mi tükettiler." derken bir baktık ki cephane tükenmemiş.

Yer Konya.

Siyasi iradenin en ağır topu miting meydanında;

"Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." ifadelerini kullandı.

Bakanlardan birisi de başka bir yerde halka şöyle seslendi;

"Gabar'da petrol çıkıyor. Nasıl bir petrol olduğunu da söyleyeyim. Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek bir kabiliyeti de var."

Düşünün bir kere, petrolü ham vaziyette araca koyduklarında aracı çalıştırıyormuş!

Ne diyelim ki?

TÜİK'in enflasyon verileri ne kadar gerçeği yansıtıyorsa Gabar'da bulunduğu ifade edilen petrol de o kadar gerçeği yansıtıyor olmalı.

***

Ağustos 2021'de Karadeniz'de bulunduğu söylenen doğal gazı çıkarmak için yapılan yatırım ne kadardır?

Peki bulunan doğal gazın verimliliği ne kadardır?

Verimlilik maliyetin ne kadarını karşılayabilmektedir?

Bu sorulara cevap olacak açıklamalar neden yapılmıyor?

***

"Doğal gaz bulundu, petrol bulundu." açıklamaları inandırıcılık konusunda kafalarda sorular oluşturduğundan artık müjdelere milletimizin okumuş, araştıran kesimi mesafeli durmaktadır. Diğer kesim zaten malumunuz.

***

Bir de özellikle belli bir kesimin inandırıldığı şu husus var. Şahsen bu ifadelere defalarca tanık da oldum;

"Neymiş efendim, Lozan Antlaşması'nın bir maddesine göre 2023 yılına kadar ülkemiz topraklarında petrol ve doğal gaz çıkartılması yasakmış. Siyasi irade 2023'ten sonra, çıkartılmayan bu doğal gaz ve petrolleri çıkarıp 2023 yılından sonra çok refah yaşayacakmışız."

Tanık olduğum akıl tutulması yaşayan bu kişilere dedim ki;

"Efendim, ben Lozan Antlaşması'nı didik didik ettim. Böyle bir maddesini göremedim. Açalım Google amcayı Lozan Antlaşması'nın maddelerine beraber bakalım."

Hatta telefonumdan açıp bu kişilerle beraber bakıp böyle bir madde görmediğimizde;

"O madde gizli bir madde. Hiç kimse göremez." dediler.

Ne söyleyeyim ki, bunlarda kapasite işte bu kadar.

***

Şu hususun altını çizmek isterim;

"Lozan'daki gizli maddeden dolayı yer altı kaynaklarımızı çıkartamıyoruz." diyen kesim ile 2003 yılından beri "Yer altında petrol bulduk, doğal gaz bulduk." denildiğinde sevinen kesim yine aynı kesim.

Gel de gülme.

***

Ülkemiz genelindeki elektrik üretiminin yaklaşık %33'ü doğal gazdan elde ediliyor. Devamlı doğal gaz bulduğumuz için mi elektrik fiyatlarına sürekli zamlar geliyor?

***

Ne de olsa her bir "petrol ve doğal gaz bulduk." müjdesi verildiğinde gazı alınan bir kesim var.

Lütfen rahatlamak için, gazımızı biraz daha alır mısınız?

Bu arada aklıma geldi;

"Sahi Ay'a ne zaman gidecektik?"

***

SONUÇ,

Dervişe sormuşlar;

"Deve türkü söyler mi?" diye.

Dervişin cevabı şöyle olmuş;

"Dinleyecek eşek bulursa gazel bile okur."