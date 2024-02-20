Devasa hortum zeytin ağaçlarını yerinden söktü! Mahalleli panikten ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: İHA
Devasa hortum zeytin ağaçlarını yerinden söktü! Mahalleli panikten ne yapacağını şaşırdı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışlarla birlikte etkili olan hortum nedeniyle zeytin ağaçları yerinden söküldü.

Son günlerde Doğu Akdeniz’de etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışlar, etkisini sürdürüyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesi, Sarıbük Mahallesi mevkiinde meydana gelen hortum, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

Hortum, tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olurken, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Hortumun yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlerde herhangi bir zarar oluşmazken, arazide ilerleyen hortumun zamanla etkisini kaybederek kaybolduğu görüldü.

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