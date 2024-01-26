Devlet aklı için yeniden DPT!

Prof. Dr. Anıl Çeçen, “Devlet Planlama Teşkilatı Yeniden Kurulmalıdır” başlıklı uzun makalesine, Türkiye’nin ve dünyanın gidişatını inceleyerek başladı ve “Türk milletinin, kendisini güvence altına alması demek olan cumhuriyet rejiminin sonsuza kadar devam etmesi hedefi, Atatürk gibi kurucu bir önderin çağdaş ulus devlet modelinden yararlanılarak hareket edilmesini gündeme getirmiştir.” görüşünü öne çıkardı.

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Çeçen, benimle de paylaştığı makalesinde özetle şöyle dedi:

*Türkiye Cumhuriyeti devleti bütünüyle plan ve programlara dayalı olarak kurulurken devletin ilk kuruluş aşamasında hemen hemen bütün alanlarda önceden hazırlanmış olan programların birbiri ardı sıra uygulamaya konulduğu görülmektedir.

*Yirminci yüzyılın ikinci yarısına doğru, devlet yeniden düzenlenirken yeni devlet kurumlarının arasına Devlet Planlama Teşkilatı adı altında merkezî bir planlama örgütü getirilerek, yirmi birinci yüzyıla doğru ülkenin dış güçler aracılığı ile içeriden ya da dışarıdan itiş kakış operasyonuna alet olması önlenmeye çalışılmıştır.

*Düzenli olarak hazırlanan beş yıllık planlarla Türk ekonomisi kontrol altında tutulurken aynı zamanda Türk devletinin geleceğe yönelen siyasal yapılanması da gene beş yıllık kalkınma planları aracılığı ile denetlenmeye çalışılmıştır

*Ne var ki bu kadar başarılı olmuş bir kamu kurumu ve bir devlet örgütlenmesi olarak Türk devletinin birçok gereksinmesini sağlayan Devlet Planlama Teşkilatı, küresel emperyalizm döneminde küreselci merkezlerin baskı ve müdahaleleri sonucunda bir gece ansızın kapatılmıştır.

*Türkiye Cumhuriyeti devletinin en büyük kamu kurumlarından birisi olarak Köy İşleri Genel Müdürlüğü de bir gece yarısı operasyonu ile kapatılırken Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü gibi devletin kendini yenileme örgütü de bir gece ansızın torba yasayla ortadan kaldırılmıştır.

*Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye ve Orta Doğu Amme Teşkilatı gibi büyük kamu kurumları bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti kamu düzeninin ayakta kalmasını sağlamıştır. Bugün gelinen noktada emperyalist müdahaleler aracılığıyla bu büyük kamu kurumlarının kapatılması, çok önemli bir kamu yönetimi boşluğunu ortaya çıkarmıştır.

*Türk ulusunun küreselleşme sürecinde tekelci şirketler aracılığı ile devletsizliğe doğru zorlanması karşısında Türkiye, Türk ulusu ve devleti, Atatürk ve arkadaşlarının kurucu iradesinin Türk ulusuna armağan olarak bıraktığı siyasal yapılanma ve kamu düzenini esas alarak ve var olan gücü ve kazanılmış haklara dayanarak yeni bir millî mücadeleye yönelmek zorundadır.

*Merkezî planlama örgütü kapatılarak tasfiye edilen Türk devletinin yönetiminin zaman içerisinde planlama örgütünün eksikliğini fazlasıyla çekeceği bugün gelinen anayasasızlık sürecinde daha net görülmektedir.

*Türk devletinin önümüzdeki dönemde Atlantik emperyalistlerinin sömürgesi durumuna düşmesini önlemek için her türlü resmî çalışmanın doğru bir planlama ile tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle büyük bir hatadan geri dönülerek Devlet Planlama Teşkilatı’nın acilen yeniden açılması gerekmektedir.

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Anıl Çeçen’in bu makalesinin zamanlaması yerindedir. Çünkü devlet aklı üreten bir kurum kalmadığı gibi Türkiye’nin nüfus yapısı iktidar tarafından değiştirilmektedir. Bu da işgal demektir.

Türkiye yabancı ordular tarafından işgal edilmiş olsaydı, ilk yapacakları iş, Türkleri Türkiye’de azınlığa düşürmek olacaktı. Bunun için soykırım dâhil her türlü yöntemi deneyecekler, bugün İsrail’in Gazze’de yaptığını Türkiye’de yapacaklardı.

Türkiye, AKP iktidarının MHP destekli ikinci döneminde, fiilen yabancı nüfusa işgal ettirilmektedir! Milletin geleceğini düşünen herkes, bu duruma bir çözüm üretmeye çalışmalıdır.