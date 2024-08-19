Devlet Bahçeli Ali Koç'a kimseye yapmadığını yaptı. Görüntüler dikkat çekti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u parti genel merkezinden uğurladı.

YAKLAŞIK BİR SAAT GÖRÜŞTÜLER

Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

UĞURLAMA ESNASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Merkezi'nden ayrılırken Devlet Bahçeli'ye dönerek tokalaşıp ayrılmak istedi. Ancak Devlet Bahçeli bunu kabul etmeyerek Ali Koç'u VIP aracına geçirmek istedi. İkili araca kadar birlikte yürürken Bahçeli, Ali Koç'un aracı hareket edene kadar de bekledi.