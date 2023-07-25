Devlet Bahçeli CHP'de kimin Genel Başkan olmasını istediğini açıkladı

Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, Özgür Özel'in konuşmasının heyecanlı ve kongre havasında geçtiğini belirterek, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse, Ekrem'e karşı Özgür derim" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: DHA
Devlet Bahçeli CHP'de kimin Genel Başkan olmasını istediğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle.

O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Onuralp Bitim Chicago Bulls'a transfer oldu Spor
Onuralp Bitim Chicago Bulls'a transfer oldu
Erdoğan'ın "Benim için Miçotakis diye birisi yok" sözleri yeniden gündem oldu Güncel
Erdoğan'ın "Benim için Miçotakis diye birisi yok" sözleri yeniden gündem oldu
Memur-Sen Başkanı tek tek açıkladı: Memur maaşında 1650 TL bilmecesi! Ekonomi
Memur-Sen Başkanı tek tek açıkladı: Memur maaşında 1650 TL bilmecesi!
Sokaktaki vatandaş 50 yıl sonra Türkiye'de olacakları açıkladı. Spikerin bile ağzı açık kaldı Güncel
Sokaktaki vatandaş 50 yıl sonra Türkiye'de olacakları açıkladı. Spikerin bile ağzı açık kaldı
Türkiye'de fabrika çıkışlı 2. el araç dönemi başladı. Garanti de verilecek Ekonomi
Türkiye'de fabrika çıkışlı 2. el araç dönemi başladı. Garanti de verilecek
Meteoroloji "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. Bir ilimizde bugün hava sıcaklığı 45 dereceyi görecek Güncel
Meteoroloji "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. Bir ilimizde bugün hava sıcaklığı 45 dereceyi görecek
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: Fed'in kararının ardından altın fiyatları ne olacak. Bugün son gün olabilir Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: Fed'in kararının ardından altın fiyatları ne olacak. Bugün son gün olabilir