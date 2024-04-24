Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur’un bu şarkısıyla kime göndermede bulundu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan özel oturumuna katılmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de düzenlenen etkinlikte cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP ve HÜDAPAR Genel Başkanlarıyla sohbet etti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise bu özel oturumda olmaması dikkat çekti.

Oturuma Bahçeli’nin yerine MHP’den Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay katıldı.

Oturuma katılmayan Bahçeli’nin Ferdi Tayfur “Söyleten Sensin” şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bahçeli yürürken çalan şarkının sözleri ise dikkat çekti. Şarkının sözleri şöyle:

Hep köle misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum, sen düşman oldun

Sen beni kendine göre mi buldun?

"Hainsin" diyorsam söyleten sensin

Sana söylediğim sözlere kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin

"Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin

Kazandıklarına değer vermedin

Sen belki bu kadar hiç sevilmedin

"Vefasız" diyorsam söylеten sensin

Sana söylediğim sözlеre kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin