Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur’un bu şarkısıyla kime göndermede bulundu?

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Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur’un bu şarkısıyla kime göndermede bulundu?
TBMM özel oturumuna katılmayan Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin nerede olduğu ortaya çıktı. Yürüyüş yaparken görüntüleri paylaşılan Bahçeli’nin çalan Ferdi Tayfur şarkısıyla kime göndermede bulunduğu merak edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan özel oturumuna katılmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de düzenlenen etkinlikte cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP ve HÜDAPAR Genel Başkanlarıyla sohbet etti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise bu özel oturumda olmaması dikkat çekti.

Oturuma Bahçeli’nin yerine MHP’den Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay katıldı.

Oturuma katılmayan Bahçeli’nin Ferdi Tayfur “Söyleten Sensin” şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bahçeli yürürken çalan şarkının sözleri ise dikkat çekti. Şarkının sözleri şöyle:

Hep köle misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum, sen düşman oldun
Sen beni kendine göre mi buldun?
"Hainsin" diyorsam söyleten sensin

Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin

"Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin
Kazandıklarına değer vermedin
Sen belki bu kadar hiç sevilmedin
"Vefasız" diyorsam söylеten sensin

Sana söylediğim sözlеre kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin

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