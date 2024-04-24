Başkent’i karıştıran iddia! Devlet Bahçeli bu karede neden yoktu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de özel oturum düzenlendi. Meclis’in 104. yıldönümünde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Meclis’te parti lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel olmak üzere, DSP ve HÜDAPAR genel başkanlarıyla da sohbet etti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel oturumda olmaması dikkat çekti.

Bahçeli’nin yerine MHP’den Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay katıldı.

"BAHÇELİ NUMAN KURTULMUŞ'A TEPKİLİ"

Cumhuriyet Gazetesi’nden Selda Güneysu’nun haberine göre Bahçeli’nin, DEM Parti’nin yönetiminde bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde yaşanan “İstiklal Marşı” ve “Türk bayrağı” krizi ile “CHP’den bu krizler karşısında herhangi bir açıklamanın gelmemesinin olduğu” hem de tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı kararının uzun süre genel kurulda okutulmaması nedeniyle “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki olduğu” ileri sürüldü.