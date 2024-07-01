Selma Ateş'ten Sinan Ateş davası öncesi mesaj. 'Meşrulaştırmaya çalıştığınız suçlar bir gün sizi de 'Ateş'e atar'

Kaynak: Haber Merkezi
Selma Ateş'ten Sinan Ateş davası öncesi mesaj. 'Meşrulaştırmaya çalıştığınız suçlar bir gün sizi de 'Ateş'e atar'

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş, yarın görülecek duruşma öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yarın Ankara Sincan Cezaevi’nde gerçekleşecek. Tüm Türkiye’nin ve özellikle siyasilerin yakından takip edeceği tarihi duruşmada 22 sanık hakim karşısına çıkacak.

Sinan Ateş’in kardeşi Ayşe Ateş, yarın görülecek duruşma öncesi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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“MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞTIĞINIZ SUÇLAR BİR GÜN SİZİ DE ATEŞ'E ATAR”

Selma Ateş, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, "Hiçbir nedene dayanmaksızın en korkunç suçları işleyenlerin, eylemlerini pek çok nedenle nasıl ustalık ile örtmeye çalıştıklarını görüyoruz. İşin en trajik yanı suçun çoğu kez onu işleyen değil o suçtan zarar gören toplum tarafından icat edilip meşrulaştırıldığı gerçeğidir.

Unutmayın! meşrulaştırmaya çalıştığınız suçlar bir gün sizi de ATEŞ'e atar” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar’da 30 Aralık 2022 tarihinde yapılan silahlı saldırıda Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 kişi tutuklandı.

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getiren ve olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıklardan ''silahlı eylemi organize ettiği'' öne sürülen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise ''suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ''istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan hapis cezası isteniyor.

Yaşanan olayın ilk duruşması yarın Ankara Sincan Cezaevi’nde görülecek. Duruşmaya muhalefet partilerinin genel başkanları da katılacak.

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