Skandal iddia… AKP’li isim 1200 kişinin oyunu 2 milyon liraya aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Skandal iddia… AKP’li isim 1200 kişinin oyunu 2 milyon liraya aldı
Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne bağlı 4 köydeki 1200 seçmenin oyunu muhtarlar 2 milyon lira karşılığında AKP’ye sattığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamanın ve imzaların yer aldığı bir sözleşmenin de bulunduğu ileri sürüldü.

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi'nde imzalandığı öne sürülen bir sözleşme sosyal medyada servis edildi. Gazeteci Beritan Can Özer’in X hesabından paylaştığı ‘sözleşme’ yazan kağıtta, AKP Çınar Belediye Başkan Adayı Davut Arzu ile muhtarların imzaları yer aldı. Muhtarların isimleri sansürlenirken, başkan adayının imzası ve ismi açık bir şekilde görülüyor.

İddiaya göre AKP’nin Çınar Adayı Davut Arzu, 4 köyün muhtar ile sözleşme imzaladı. 1200 köylünün oyu karşılığında 2 milyon verildiği ileri sürüldü.

Gazeteci Özer, köy halkının ise durumdan bihaber olduğunu aktardı.

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