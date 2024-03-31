AKP’den ortağı MHP’ye son dakika golü! Oy için valizler dolusu parayı dağıttılar, izdiham yaşandı

Tokat’ın mevcut Belediye Başkanı ve AKP’nin yeniden aday gösterdiği Eyüp Eroğlu’ndan seçime 1 gün kala çok konuşulacak bir hamle geldi.



4 MİLYON 500 BİN LİRA DAĞITTI

Eroğlu, Tokat Organize Sanayi’de CBS kot fabrikası önündeki 3 bin işçiye 1500 TL’lik alışveriş çeki dağıttı. Eroğlu’nun bu hamlesi 4 milyon 500 bin liraya mal oldu.

Çekin üzerinde AKP’li Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun adı ve “Ramazan paylaşmaktır” notu yer aldı.

Başkan Eroğlu’nun Tokat’taki rakibi ise Efsane Vali Merhum Recep Yazıcıoğlu’nun MHP’den aday olan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’ydu.