Devlet Bilal Erdoğan’ın vakfına sponsor oldu

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 11. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması için yine devlet seferber oldu.

Okçular Vakfı tarafından İstanbul Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası önceki gün başladı. Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı AKP’li Haydar Ali Yıldız yaptığı açıklamada, Fetih Kupası'nın Türk ve dünya okçuluğu için heyecan verici bir organizasyon olduğunu söyledi.

TRT, THY VE TURKCELL…

Okçular Vakfı’nın düzenlediği organizasyona, Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarının yönettiği Türk Hava Yolları (THY) ile en büyük hissesi Türkiye Varlık Fonu’na ait olan Turkcell’in de yine sponsor olduğu açıklandı. Muhalefete yer vermemesi ile büyük tepki çeken, seçim günü bile AKP propagandası yapan devlet televizyonu TRT de Okçular Vakfı’nın sponsorları arasında.

En dikkat çeken sponsor ise Kemerbugaz’daki Cemer County Club oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye karşılık, İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerini ipotek ettirmişti. Demirören Holding ödeme yapmayınca da Kemer Country Club’ın golf sahaları Ziraat Bankası'na geçmişti.