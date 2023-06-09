AKP'li belediyenin satışa çıkardığı arazide dikkat çeken Bilal Erdoğan detayı

AKP’li Üsküdar Belediyesi, ilçenin en değerli bölgelerinden birindeki bir arazisini daha satışa çıkaracak. Arazinin yanında Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu vakfın okulunun yer alması ise dikkatleri çekti.

AKP'li belediyenin satışa çıkardığı arazide dikkat çeken Bilal Erdoğan detayı

İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediyesi, kenti bekleyen deprem tehlikesine ve yeşil alan ihtiyacına rağmen parsel parsel arazi satmaya devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN BİLAL ERDOĞAN DETAYI

Birgün'de yer alan habere göre, Üsküdar Belediye Meclisi’nin haziran ayı oturumunda da Bulgurlu Mahallesi’ndeki bin 678 metrekare büyüklüğündeki arazinin satışı için yetki istendi. Arazinin hemen yanında Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na ait bir özel okulun bulunması da dikkatleri çekti.

SATIŞLAR, AKP-MHP OYLARI İLE ONAYLANDI

Ayrıca belediyeye ait İstanbul’un Şile ve Ordu’nun Aybastı ilçesindeki iki arazinin de satılacağı belirtildi. CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğu ile arazilerin satışına onay verildi.

CHP’li Meclis Üyesi Aziz Yağmur, arazilerinin satılmasına tepki gösterdi. "Artık satmayın, yurt yapın, kreş yapın, park yapın" diyen Yağmur sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu araziler bizden sonraki nesillere yeşil alan olarak kalsın. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verin kreş yapsın."

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