Devlet erkanı Anıtkabir'de

23 Nisan törenleri Anıtkabir'de başladı. Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yine 23 Nisan geleneğini bozmadı ve törene katılmadı.

Devlet erkanı Anıtkabir'de

TBMM Başkanı Şentop ile birlikte devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.

Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şentop ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Yüce Meclisimizin açılış gününde milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM 23 Nisan 1920'de kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocuklar tarafından yapıldı.

Bakan Özer ve çocuklar Aslanlı Yol'da yürüdü, Anıtkabir'de bulunan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Bakan Özer, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, millet iradesi ve bağımsızlığımızın yegane tecelligahı olan TBMM'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle çıktığımız bağımsızlık yolunda aydınlık yarınlarımızın hem en mühim teminatı hem de gerçek sahipleri, evlatlarımızdır. Onlara armağan ettiğiniz, ışığıyla tüm dünya çocuklarını aydınlatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gelecek nesillere olan inanç ve güvenimizi tazelemenin kıvancını yaşıyoruz. Çocuklarımızın dünyaya yön verecek, kendine güvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yolunda bize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, üretken, çağın bilgisini özümsemiş ve erdemli bir nesil bize emanet ettiğiniz bu kutsal mirası geleceğe taşıyacaktır. Bütün gayretimiz, çocuklarımıza işte bu niteliklere sahip olacakları fırsat ve ortamı sağlamak yolundadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni nesli eğitimle yüceltme ülküsündeyiz. Köklü geçmişimizin zenginliğini bilim, kültür, spor, sanat ve teknolojiyle harmanlayan çocuklarımız, bu güzel vatanı işaret ettiğiniz 'muasır medeniyetler' seviyesinin üzerine çıkaracaktır. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize ilerlerken ilhamımızı sizin fikirlerinizden, gücümüzü aziz milletimizden ve kararlılığımızı bağımsızlığa olan tutkumuzdan alıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

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