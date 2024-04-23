Devlet erkanı Anıtkabir'de

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı 23 Nisan dolayısıyla ve Türkiye Cumhuriyet’i kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir’de.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirildi.

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Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Bekir Bozdağ, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

ERDOĞAN KATILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise törene katılmadığı görüldü. Ancak Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile beraber çocukları ağırlayacağı öğrenildi.

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