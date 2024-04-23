23 Nisan coşkusu başladı. Kapadokya’da balonlar Türk bayrakları ile uçtu

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu kutlu bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi.

Nevşehir Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonları 23 Nisan için havalandı. Balonlar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile donandı.

Balonlara ayrıca Atatürk posterleri de asıldı.

Balon pilotu İbrahim Daşdeler, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan’ı Türk Bayrakları ile gökyüzünde kutlayacağız. Umarım coşkuyla kutladığımız bu gelenek her yıl devam eder” şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Mahmut Emin Özacar “Bugünü iyi ki yapmışlar. Çünkü biz eğleniyoruz. Benim en mutlu olduğum gün 23 Nisan. Atatürk’e teşekkür ederim, bugünü bize armağan ettiği için” şeklinde konuştu.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi.

Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bu kutlu gün dünya çocukları için büyük önem taşıyor.

Bugün 23 Nisan 1921’de resmi tatil olarak kutlanmaya başladı. 23 Nisan ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin de açıldığı gündür.