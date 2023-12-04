Devlet korumasındaki 1044 genç kamuya atanacak. Son tercih tarihi 15 Aralık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1044 hak sahibi genci bakanlığa bağlı kuruluşlarda istihdam etmek için tercih işlemlerini başlattı. Tercih yapmak için e-Devlet Kapısı şifresi gerekiyor. Bu şifreye sahip olanlar veya PTT şubelerinden şifre alanlar, tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfası www.aile.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adreslerinden ulaşarak tercihlerini 15 Aralık saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Bakanlık, Sosyal Hizmetler Kanunu gereği devlet korumasında yetişmiş gençleri yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atıyor.