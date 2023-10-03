Devlet korumasındaki çocukların götürüldüğü tarikat kampında şiddete uğradıkları ortaya çıktı

Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili derneğin 3 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında vakfın Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda planlanan kampı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir hafta erken sona erdirilmiş ve çocuklar çocuk evlerine geri teslim edilmişti.

Şimdi de kampta çocukların yaşadıklarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

TEKME TOKAT, PSİKOLOJİK ŞİDDET

soL gazetesinden Burcu Günüşen’in haberine göre; tarikat kampına götürülen çocuklar burada fiziksel ve psikolojik şiddete uğradılar. Kurum çalışanları ise halen suç duyurusunda bulunup bulunmamak konusunda tereddüt ediyorlar.

Kampa gönderilen 30 çocuğun arasında Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan korunma katındaki çocuklar ile çevre muhitte oturan ailelerin çocuklarının da olduğunu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre çocuklar kampta bulundukları süre boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğradılar.

Buna göre kamptaki çocuklar tekme ve tokatla fiziksel şiddete maruz kaldılar.

Çocuklara ceza olarak tuvalet temizliği yaptırıldığı, aynanın karşına geçip “benden adam olmaz” diye tekrar etmelerine yönelik öz benliklerini zedeleyen "ceza yöntemleri"nin de uygulandığı aktarıldı.

ÇOCUKLARA BİRBİRLERİNE DE ŞİDDET UYGULATTIRILDI

Çocukların birbirlerine de şiddet uygulamaya teşvik edildiği öne sürüldü.

Buna göre çocuklardan ayna karşısına geçirip gözlerini kaçırmamaları istendi, başka çocuklar gözlemci olarak başlarına dikildi ve onlardan çocuk gözlerini kaçırırsa kafasına vurması istendi. Bu, bir tür "ceza" yöntemi olarak uygulandı.

Çocuklara uygulanan "ceza yöntemleri" arasında yerde sürünme de yer alırken, yine çocuklara "kemerle dövülenlerin olduğu şiddet videoları" izletildi.

Toplu olarak namaz kıldırılan, sabah namazına kaldırılan çocuklara kampta salık verilenlerden biri de çocuk evlerinde satranç oynamamaları oldu. Çocuklara "o oyunlar putlara tapanların oyunu" denildi.

SUFFA VAKFI'NDA DA TELAŞ HAKİM

Öte yandan tarikat kampının gerçekleştirildiği yurdun bağlı olduğu Suffa Vakfı'nda da bir telaşın hakim olduğu internet sitesinde daha önce soL tarafından gündeme getirilen "lise eğitimi" bölümünün tamamen kaldırılmasından anlaşılıyor.

Vakfın İkitelli'de Külliye adlı merkezinde kaçak lise eğitimi verdiğini haberleştirmemizin ardından vakıf internet sitesinde "Anadolu Lisesi" statüsünde diye tanıttığı "lise eğitimi" bölümünü önce kaldırmış, daha sonra "lise projesi" şeklinde yeniden yayımlamıştı.

soL'un bu değişikliği kamuoyuna duyurduğu haberinin ardından bu kez vakfın sitesindeki "eğitim" bölümünde "lise" ve hatta "lisans ve lisans üstü" eğitim iddialarına dair yer alan bilgilerin tamamı silindi.

Vakfın internet sitesindeki "eğitim" faaliyetleri başlığında artık sadece "Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu" ile "Hayrunnissa Hanım Eğitim Merkezi"ne bağlantı veriliyor.

Vakfa ait kulliye.org adresine giden internet kullanıcısını ise sadece şöyle bir görsel karşılıyor: