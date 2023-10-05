Lisede peygamber torunu olarak sunulan şeyhle Mevlit töreni. Lüks aracıyla geldi, ‘şükredin’ dedi

Fatih İlim ve Yardımlaşma Derneği, Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Mevlit etkinliği düzenledi. Etkinliğe lüks aracıyla gelen ve ‘Peygamber torunu’ olarak tanıtılan şeyh, "şükredin" dedi.

Lisede peygamber torunu olarak sunulan şeyhle Mevlit töreni. Lüks aracıyla geldi, ‘şükredin’ dedi

Fatih İlim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ‘Mevlid-i Şerif’ etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, ‘Peygamber torunu’ olarak da tanıtılan Lübnan Seyyitler Cemiyeti Başkanı Şeyh Cemil Halim el-Hüseyni’nin konuşmacı olarak katıldı.

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi, AKP’li Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri programa destek verenler olarak takdim edildi.

Evrensel'in haberine göre; etkinlik alanına lüks bir araçla gelen Şeyh Cemil Halim el Hüseyni’nin konuşma için kürsüye yürüdüğü sırada alandaki herkesin ayağa kalkması dikkat çekti. El Hüseyni konuşmasında “Bu ülkede güvenlik içerisinde yaşadığınız için şükredin. Cennet için çabalayın, halinize şükredin” dedi.

Konuşmasının ardından el Hüseyni lüks aracıyla alandan ayrılırken bu kez sahneye küçük yaştaki çocuklar çıkarıldı.

Ağırlıklı olarak Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana ve Yozgat’ta faaliyet yürüten ve devlet okullarında anlaşmalı olarak Kur’an kursları veren dernek, 6 yaşından itibaren çocuklara Kur’an kursları veriyor. 14 yaşındaki çocuklara ise 3 yıl yatılı olarak din eğitimi veriyor.

screenshot-4.jpg

screenshot-5.jpg

screenshot-6.jpg

İlgili Haberler
Çocuk yaştaki kızını istismar etti. Yine tarikat yine skandal
Devlet korumasındaki çocukların götürüldüğü tarikat kampında şiddete uğradıkları ortaya çıktı
Gençlik Bakanlığı kampından tarikatçılar çıktı: Zikirli ilahili etkinlik
Menzil şeyhinin makyajı gündem oldu
6 yaşındaki kız ile evlenen Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yeni gelişme
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi Siyaset
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor Dünya
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi Gündem
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi Siyaset
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak Ekonomi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu Gündem
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dünya
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı