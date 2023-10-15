Devlet önceliğine öğrencileri değil vakıfları aldı. Taşınmazlar Diyanet ve vakıflara gitti

Kiraların astronomik oranlarda artmasıyla üniversite öğrencilerinin barınma sorunu gün geçtikçe büyüyor ancak yurt kapasitesi önceki yıl azaldı.

Öğrencilerin talepleri arasında en dikkat çekeni ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) kamu kurumları ile vakıf ve derneklere tahsis ettiği binalara ilişkin oldu.

Öğrenciler kim olduğu belirsiz vakıf ve dernekler yerine binaların Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesini, bunların da KYK yurdu yapılmasını istedi.

Müdürlüğün 2021 ve 2022 Yılı Faaliyet Raporları da bu talebin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Faaliyet Raporları’na göre, toplam 1673 taşınmaz tahsis edildi. Bu taşınmazların tahsisinden en çok faydalanan Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Onlarıysa ismi belirsiz vakıflar izledi. Diyanet’e 935, vakıflara tam 252 taşınmaz tahsis edildi. Derneklere tahsis edilen taşınmaz sayısı ise 57 oldu. 2021’de Diyanet’le vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmaz sayısı tam 1244 oldu. Buna karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilen taşınmaz sayısı ise 10 oldu.

Geçen yıl da durum değişmedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Faaliyet Raporları’na göre tahsis edilen toplam taşınmaz sayısı 1731’e yükseldi. Aslan payını da yine Diyanet ile vakıflar ve dernekler aldı. Geçen yıl tahsis edilen bina sayıları şöyle oldu: Diyanet 961, vakıflar 259, dernekler 60. Toplam tahsis edilen taşınmaz sayısı ise 1280 oldu. 2021’e tam 36 tane fazla taşınmaz tahsis edildi. Buna karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilen bina sayısı ise sadece 14’te kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mali verileri de tercihi ortaya koydu. Buna göre Bakanlık Ocak-Haziran 2022 döneminde 287 milyon 689 bin TL olan vakıf ve derneklere aktardığı parayı, Ocak-Haziran 2023 döneminde 522 milyon 660 bin TL’ye çıkardı. İlk altı ayda aktarılan para, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 82 arttı.

Bakanlığın verilerine göre barınma krizi bu kadar gündemdeyken yurtların kapasitesi de azaldı. 2023’ün ilk altı ayında 7 bin 363 yatak kapasitesi hizmete girse de aynı dönem, fiziki şartların yetersizliği nedeniyle 8 bin 874 yatak hizmetten kaldırıldı. Böylelikle, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 876 bin 942 olan devlet yurtlarının yatak kapasitesi, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 874 bin 693’e geriledi.

Bakanlığın faaliyet raporunda da fiziksel sıkıntılar dile getirildi. 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nda zayıflıklar kısmında yer alan şu iki madde dikkat çekti:

• Bazı yurtların fiziksel gelişiminin tamamlanamaması

• Yurt yönetim süreci ile ilgili yaşanan sıkıntılar