Devleti dolandırdılar. Kamuyu zarara uğratan hastaneye operasyon

Yapılmayan tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamuyu zarara uğratan özel hastaneye operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.

Devleti dolandırdılar. Kamuyu zarara uğratan hastaneye operasyon

İzmir'in Menemen ilçesindeki özel bir hastanede yapılmamış tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltında bulunan 14 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı kapsamında "konutu terk etmeme", 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir özel hastanenin sahibi, 4 çalışanı ile hastanede görev yapmış 9 doktor hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" ve "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, yapılmamış tedavi ve operasyonları yapılmış gibi gösterdikleri, yurt dışındaki doktorları hastanede çalışıyormuş gibi göstererek kaşelerini kullandıkları ve çeşitli yöntemlerle fatura düzenleyerek kamuyu toplam 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu