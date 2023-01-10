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Sata sata bitirilemedi. Devletin bir arazisi daha satıldı

Devletin arazileri peş peşe satılarak, özelleştiriliyor. İşte onlardan biri de Gaziantep Şehitkamil ilçesinde 6 dönüm arazi özelleştirilerek, satıldı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:30
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Devletin arazileri sata sata bitirilemedi. Gaziantep'de bir arazi daha satıldı

Sata sata bitirilemedi. Devletin bir arazisi daha satıldı
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ANKA Haber  Ajansı'nın haberine göre,Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi’ndeki 6 bin 153 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, yapılan ihale sonucu 40,3 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Doğtem Yatırım, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu'nca Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki 6 bin 153 metrekarelik taşınmazın satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6 bin 153 metrekarelik taşınmaz, Doğtem Yatırım şirketine satıldı. Satışa ilişkin karar şöyle:

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi, 772 ada, 8 parseldeki 6 bin 153 metrekare yüzölçümlü taşınmazın; 40 milyon 300 bin Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Doğtem Yatırım, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Doğtem Yatırım, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline karar verildi.”

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