Devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gökova Mahallesi Dere mevkisinde bulunan bir taş ocağında Hilmi Turan'ın kullandığı iş makinesi, basamak düzeltme işlemi yaparken 15 metre yüksekten devrildi.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Turan'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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