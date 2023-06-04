Devrilen kamyon kazaya yol açtı. 4 kişi yaralandı

Konya’da beton drenaj borusu yüklü kamyonun devrilmesinin hemen ardından hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Devrilen kamyon kazaya yol açtı. 4 kişi yaralandı

İHA

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi.

A.A. idaresindeki beton drenaj boru yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyeti sonucu devrilerek yan yattı. Drenaj boruları yola savrulduğu kazayı sürücü yara almadan atlattı. Bu kazanın hemen sonrasında devrilen kamyonun önünde Z.Ş.’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen A.K.’nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.G. ile A.K. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaşanan kaza nedeniyle kara yolu bir süre araç trafiğine kapalı kalırken, ulaşım kazaya karışan kamyon ile diğer araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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