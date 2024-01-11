Devrilen sobadan yangın çıktı. Evdeki genç kız ayaklarını alevlere kaptırdı

Yeni Mahalle'deki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana gelen olayda, Tuğçe Ö. evinde oturduğu esnada sobanın boruları yerinden çıkıp, düştü. Boruların düşmesiyle devrilen sobadan sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaların tutuşmasına neden oldu.
AYAKLARI YANDI
Tuğçe Ö. alevlere müdahale etmek isterken ayağından ayakları alevlerin içinde kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayağında yanık izleri oluşan Tuğçe Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.