Soba gazı baba ve oğlu hayattan kopardı

Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Adnan N. (46) ve oğlu Berat İlhami N.'den (9) haber alamayan yakınları yaşadıkları eve gitti.

Baba ve oğlunu evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Adnan ve Berat İlhami N.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan üzücü olay sonucu hayatını kaybeden talihsiz baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.