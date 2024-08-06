Devrilen tırdaki meyveleri kasa kasa götürdüler

Silivri'de meydana gelen kazada kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün izin vermesi üzerine ise kamyonda yüklü olan meyveler vatandaşlarca kasalar halinde alınarak götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Sinan D.'nin kullandığı TIR, refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Sinan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoför meyvelerin vatandaşlar tarafından toplamasına izin verdi.

Kaza yerinde toplanan vatandaşlar kasaların üzerine çıkarak meyveleri seçerek aldı. Ezilmeyen meyveleri kasalara toplayan vatandaşlar oradan uzaklaştı. Bazı vatandaşların ise meyveleri araçların bagajına doldurduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürerken, TIR olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan çekildi.