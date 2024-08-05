Benzinde beklenin indirim geldi. Bu geceden itibaren geçerli

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle paralel olarak benzin fiyatları da değişti. Benzinde litre başına 1 lira 73 kuruş indirime gidildi.

Benzin indirimi bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak. Motorin fiyatlarında ise bir indirim beklenmiyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litresi 45 lira 20 kuruştan, benzin litresi ise ortalama 43 lira 64 kuruştan satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre: 45.20 lira

Motorin: 43.64 lira

LPG: 22.94 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45.08 lira

Motorin: 43.57 lira

LPG: 22.39 lira

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45.76 lira

Motorin: 44.24 lira

LPG: 22.94 lira

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.19 lira

Motorin: 44.75 lira

LPG: 22.64 lira