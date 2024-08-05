Benzinde beklenin indirim geldi. Bu geceden itibaren geçerli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benzinde beklenin indirim geldi. Bu geceden itibaren geçerli

Benzin fiyatlarında beklenen indirim belli oldu. Benzin fiyatlarında litre fiyatına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle paralel olarak benzin fiyatları da değişti. Benzinde litre başına 1 lira 73 kuruş indirime gidildi.

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Benzin indirimi bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak. Motorin fiyatlarında ise bir indirim beklenmiyor.

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İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litresi 45 lira 20 kuruştan, benzin litresi ise ortalama 43 lira 64 kuruştan satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre: 45.20 lira

Motorin: 43.64 lira

LPG: 22.94 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45.08 lira

Motorin: 43.57 lira

LPG: 22.39 lira

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45.76 lira

Motorin: 44.24 lira

LPG: 22.94 lira

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.19 lira

Motorin: 44.75 lira

LPG: 22.64 lira

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