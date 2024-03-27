Devrim otomobili tasarımcısı Gündüz Sait Güngen hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Devrim otomobili tasarımcısı Gündüz Sait Güngen hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim otomobillerinin tasarımcılarından ve kaporta üretim ekibinde yer alan yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayatını kaybetti.

1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel’in talimatı ile 129 gün içerisinde üretilen devrim otomobillerinin tasarımcılarından olan Gündüz Sait Güngen hayatını kaybetti.

Devrim otomobilinin 4 prototipini yapan 24 kişilik mühendis ekibinden olan, 2 çocuk babası olan Güngen 99 yaşında hayatını kaybetti.

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15 Mart tarihinde hayata gözlerini yuman Güngen’in cenaze törenine aile, yakınları ve çok sayıda kişi katılırken cenaze töreni Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlendi. Güngen’in vasiyeti üzerine tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü.

GÜNDÜZ SAİT KİMDİR?

İstiklal Savaşı gazilerinden olan Mehmet Adil Güngen'in oğlu Gündüz Sait Güngen, henüz 19 yaşındayken TCDD'nin bursluluk sınavını kazanarak üniversite eğitimi için Amerika’ya gitti. Yüksek mimar mühendis olarak vatan topraklarına eğitiminin ardından dönen Güngen, askerliğini yaptıktan sonra burs borcunu ödeyebilmek için TCDD'de işe başlamıştır.

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Uzun seneler süresince TCDD'de çalışan Güngen, İnşaat Dairesi Başkanlığı mevkisine yükselmiştir. Daha sonra Sivil Havacılık Genel Müdürü olarak atanmış, ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde kurucu öğretim üyeliği yapmış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir.

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15 Mayıs 1961 tarihinde, zamanın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in emri ile, Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda, 129 günde üretilen Devrim otomobilinin kaporta ekibinde görev alanlardan birisi olmuştur.

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