DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı DGS tarihinin yaklaşmasıyla gözler ÖSYM’nin yayınlanacağı DGS başvuru kılavuzunda. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

ÖSYM tarafınca 2023 yılı için belirlenen sınav takvimiyle DGS başvuru sürecinin 8 gün sürmesi bekleniyor. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuru tarihi yaklaşıyor. ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda DGS başvuru süreci 8 gün sürecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2023 DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Mayıs'ta başlayacak DGS başvuruları, 5 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2021-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Temmuz ayında gerçekleşecek Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları 29 Mayıs’ta başlayacak. DGS’ye girecek adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden DGS başvuru kılavuzuna ulaşabilecekler.

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