Başvuruları 5 Haziran’da biten Dikey Geçiş Sınavı DGS’ye az bir zaman kala sınava girecek adaylar DGS sınav giriş belgelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2023 DGS sınav yerleri belli oldu mu?

DGS sınav giriş belgesi DGS’ye girecek adayların gündeminde yer alıyor. Başvuruları 5 Haziran 2023 tarihinde sona eren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz Pazar günü uygulanacak.

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgesinin DGS'nin uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

Bu bilgiler ışığında DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

2023 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.