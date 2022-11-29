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DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 19:32
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DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
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Anadolu Ajansı (AA), MİT ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandığını açıkladı.

Aynı kişinin 2017 yılında yine aynı iddia ile tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

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