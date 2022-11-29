DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Anadolu Ajansı (AA), MİT ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandığını açıkladı.
Aynı kişinin 2017 yılında yine aynı iddia ile tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
Anadolu Ajansı (AA), MİT ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandığını açıkladı.
Aynı kişinin 2017 yılında yine aynı iddia ile tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.