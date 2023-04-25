Diagne'den Abdülkerim'e: Sana latte vermiştim

Mbaye Diagne'den Abdülkerim Bardakcı'ya: "Küçük kardeşim, sakin ol. Senle tanıştığımız kısa süre içinde sana latte vermiştim. Seni seviyorum. Unutma, her zaman 'saygı'."

Diagne'den Abdülkerim'e: Sana latte vermiştim

Mbaye Diagne, Galatasaray karşılaşmasında gerginlik yaşadığı Abdülkerim Bardakcı için bir paylaşımda bulundu.

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Diagne, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili, "Küçük kardeşimi sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" paylaşımında bulundu.
Diagne ve Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının son anlarında kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

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