Diamond Tema tehditlerin ardından nereye gittiğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diamond Tema tehditlerin ardından nereye gittiğini açıkladı

Sosyal medyada, İslam ve dinler üzerine paylaştığı videolarla tanınan Diamond Tema isimli YouTuber hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Aldığı tehditlerin ardından Tema, yurtdışına çıktığını açıkladı.

Diamond Tema isimli YouTuber'ın 'Yer6' isimli bir kanalda, bir şeriatçıyla İslam hakkında tartıştığı video sosyal medyayı salladı. Programın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Tema hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını ve programa erişim engeli getirilmesi için talepte bulunulduğunu açıkladı.

Diamond Tema ise, katıldığı bir YouTube programı nedeniyle aldığı tutuklanma tehditleri nedeniyle yurt dışına çıktığını açıkladı.

1920x1080-cmsv2-318d6230-874a-57ad-9f00-b376f22c9440-8510768.webp

NE OLMUŞTU?

YouTube’da ‘Yer6’ isimli kanalda şeriatı savunan Asrın Tok ile tartışan Diamond Tema hakkında, 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

diamond-temaya-sorusturma-programa-erisim-engeli-talep-edildi-diamond-tema-kimdir-la5k.webpSosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, konu hakkında, "Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi" açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-06-18-122612.png

Diamond Tema ise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak suç işlemediğini ifade etti ve "İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter. Olayı bir dinsizin bir şeriatçıyı çürütmesinden, bir dinsizin peygambere küfretmesi gibi bir boyuta getirdiler. Tamamen algı operasyonu. Ne küfür var ne iftira" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-06-18-123357.png

Son Haberler
Shell resmen duyurdu! Ünlü markayı bünyesine katıyor Ekonomi
Shell resmen duyurdu! Ünlü markayı bünyesine katıyor
Antik kent Efes'i kafeye çevirdiler. ABD'li turistler tepki görünce kaçtı Gündem
Antik kent Efes'i kafeye çevirdiler. ABD'li turistler tepki görünce kaçtı
Milli takımı bekleyen büyük tehlike. Böylesi görülmedi Spor
Milli takımı bekleyen büyük tehlike. Böylesi görülmedi
Esenyurt’ta kadınların kabusu olan sapık! Pencere ve balkonlara çıkamıyorlar Gündem
Esenyurt’ta kadınların kabusu olan sapık! Pencere ve balkonlara çıkamıyorlar
‘Dilber’ Mehmet Ali Erbil'nin Turnikesinin reytinglerini uçurdu Magazin
‘Dilber’ Mehmet Ali Erbil'nin Turnikesinin reytinglerini uçurdu
Yer: İstanbul TEM Otoyolu! Metrelerce koştu araçları tek tek durdurup hayatını kurtardı Gündem
Yer: İstanbul TEM Otoyolu! Metrelerce koştu araçları tek tek durdurup hayatını kurtardı
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi Keşfet
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi