Diamond Tema tehditlerin ardından nereye gittiğini açıkladı

Diamond Tema isimli YouTuber'ın 'Yer6' isimli bir kanalda, bir şeriatçıyla İslam hakkında tartıştığı video sosyal medyayı salladı. Programın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Tema hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını ve programa erişim engeli getirilmesi için talepte bulunulduğunu açıkladı.

Diamond Tema ise, katıldığı bir YouTube programı nedeniyle aldığı tutuklanma tehditleri nedeniyle yurt dışına çıktığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

YouTube’da ‘Yer6’ isimli kanalda şeriatı savunan Asrın Tok ile tartışan Diamond Tema hakkında, 'halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama' gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, konu hakkında, "Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi" açıklamasında bulundu.

Diamond Tema ise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak suç işlemediğini ifade etti ve "İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter. Olayı bir dinsizin bir şeriatçıyı çürütmesinden, bir dinsizin peygambere küfretmesi gibi bir boyuta getirdiler. Tamamen algı operasyonu. Ne küfür var ne iftira" ifadelerini kullandı.