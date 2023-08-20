Dicle adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Dicle isminin anlamını araştırıyor. Peki, Dicle ne demek? Dicle isminin anlamı nedir?
DİCLE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Dicle ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Başı dik kimse, dik başlı yiğit.
- Meşe ağacı ve yemişi.
- Ulu ırmak.
- Anadolu'dan doğarak Irak'tan geçen, Fırat ile birleşerek Şattülarap adıyla Basra körfezine dökülen nehir.
DİCLE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Dicle ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dicle ismini koymak caizdir.