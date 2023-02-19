Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerde Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nin rektör binasında da hasar oluşmuştu. Binanın bazı noktalarında hasar tespit edilmesi ve ardından yapılan incelemeler sonucu, bina tedbiren boşaltıldı. Üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonların hasar gördüğünü söyledi.

Tedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını dile getiren Dr. Bedirhanoğlu, "Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün" dedi. (İHA)