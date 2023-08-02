Diego Rossi'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Uruguaylı futbolcunun yeni takımıyla anlaştığı belirtildi.

Diego Rossi'nin yeni takımı belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin İstanbul'dan ayrıldığı öğrenildi.

Sarı lacivertli formayla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 10 gol atarken 20 asist yapmıştı.

Rossi'nin yeni takımının da belli olduğu ifade edildi.

İstanbul'dan ABD'ye giden Rossi'nin MLS ekibi Colombus Crew ile anlaştığı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Joao Pedro da ülkesi Brezilya’nın Gremio takımına satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştı.

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